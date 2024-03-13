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Мельниченко: Пензенская область в числе лидеров социальной догазификации - РИА Новости, 13.03.2024
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Пензенская область
Пензенская область
 
17:45 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/gazifikatsiya-1932790379.html
Мельниченко: Пензенская область в числе лидеров социальной догазификации
Мельниченко: Пензенская область в числе лидеров социальной догазификации - РИА Новости, 13.03.2024
Мельниченко: Пензенская область в числе лидеров социальной догазификации
Пензенская область является одним из лидеров исполнения президентской программы социальной догазификации, заявил губернатор Олег Мельниченко после... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:45
2024-03-13T17:45
пензенская область
олег мельниченко
андрей турчак
совет федерации рф
жилье
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ПЕНЗА, 13 мар - РИА Новости. Пензенская область является одним из лидеров исполнения президентской программы социальной догазификации, заявил губернатор Олег Мельниченко после торжественного открытия газопровода в селе Лебедевка Пензенского района. "Жители микрорайона "Новая Терновка" получили "голубое топливо" в рамках программы догазификации. Пензенский регион - в числе лидеров по ее реализации. В этом году на субсидии по догазификации для льготников мы заложили в бюджете региона более 20 миллионов рублей. Право на выплату до 100 тысяч рублей предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также многодетным семьи и семьям с детьми с низким доходом. Мы будем продолжать эту важную для людей работу", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что программа догазификации очень востребована в регионе. "Несмотря на то, что Пензенская область у нас имеет высокий уровень газификации, более 90%, программа догазификации очень востребована. Только за период ее реализации мы газифицировали 8 тысяч домовладений по Пензенской области. И эта работа продолжается, заявки продолжают поступать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на церемонии открытия газопровода также отметил, что программа социальной догазификации успешно реализуется в регионе. "Большая программа социальной догазификации, которая была объявлена нашим президентом, успешно реализуется в Пензенской области. Это один из регионов-лидеров по выполнению поставленной задачи. По поручению президента программа догазификации объявлена бессрочной. Теперь по ней бесплатно, без привлечения средств региональных и местных бюджетов газифицируются еще и социальные объекты. В своем послании Федеральному собранию президент определил еще одну задачу - газификацию СНТ. Наши дачники теперь будут иметь возможность подвести газ к своим домам бесплатно", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства региона. Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на церемонии заявил, что регион находится в верхней части федерального рейтинга программы догазификации. "(В регионе) меры социальной поддержки сказываются, предоставляются льготы для работ по догазификации, проработан большой комплекс вопросов", - приводятся в сообщении слова Густова.
https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html
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олег мельниченко, андрей турчак, совет федерации рф, жилье
Пензенская область, Олег Мельниченко, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Жилье

Мельниченко: Пензенская область в числе лидеров социальной догазификации

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сотрудник газовой службы
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ПЕНЗА, 13 мар - РИА Новости. Пензенская область является одним из лидеров исполнения президентской программы социальной догазификации, заявил губернатор Олег Мельниченко после торжественного открытия газопровода в селе Лебедевка Пензенского района.
"Жители микрорайона "Новая Терновка" получили "голубое топливо" в рамках программы догазификации. Пензенский регион - в числе лидеров по ее реализации. В этом году на субсидии по догазификации для льготников мы заложили в бюджете региона более 20 миллионов рублей. Право на выплату до 100 тысяч рублей предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, а также многодетным семьи и семьям с детьми с низким доходом. Мы будем продолжать эту важную для людей работу", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что программа догазификации очень востребована в регионе. "Несмотря на то, что Пензенская область у нас имеет высокий уровень газификации, более 90%, программа догазификации очень востребована. Только за период ее реализации мы газифицировали 8 тысяч домовладений по Пензенской области. И эта работа продолжается, заявки продолжают поступать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на церемонии открытия газопровода также отметил, что программа социальной догазификации успешно реализуется в регионе. "Большая программа социальной догазификации, которая была объявлена нашим президентом, успешно реализуется в Пензенской области. Это один из регионов-лидеров по выполнению поставленной задачи. По поручению президента программа догазификации объявлена бессрочной. Теперь по ней бесплатно, без привлечения средств региональных и местных бюджетов газифицируются еще и социальные объекты. В своем послании Федеральному собранию президент определил еще одну задачу - газификацию СНТ. Наши дачники теперь будут иметь возможность подвести газ к своим домам бесплатно", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства региона.
Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на церемонии заявил, что регион находится в верхней части федерального рейтинга программы догазификации. "(В регионе) меры социальной поддержки сказываются, предоставляются льготы для работ по догазификации, проработан большой комплекс вопросов", - приводятся в сообщении слова Густова.
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