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Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях - РИА Новости, 13.03.2024
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20:28 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/garantii-1932817820.html
Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях
Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях - РИА Новости, 13.03.2024
Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях
В отношении России пересечены все "красные линии", требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях со стороны Запада позволит прекратить игру Европы с... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:28
2024-03-13T20:28
интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik
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РИМ, 13 мар – РИА Новости. В отношении России пересечены все "красные линии", требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях со стороны Запада позволит прекратить игру Европы с огнем, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, они должны быть прописаны. "В отношении России перейдены все мыслимые на сегодняшний день "красные линии", и вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьезных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием", - сказал экс-парламентарий, ранее представлявший партию "Лига". По его словам, "трудно предполагать возможность гарантий, учитывая, в частности, чем закончились минские договоренности". "Но я считаю, что Приднестровье и Калининград могут стать двумя фундаментальными вопросами, которые можно выложить на стол, как и будущее западных территорий Украины, на которые фактически претендуют Польша, Венгрия и Румыния", - заключил Коменчини.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik, россия, европа, калининград, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву – Радио Sputnik, Россия, Европа, Калининград, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях

Коменчини: требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 13 мар – РИА Новости. В отношении России пересечены все "красные линии", требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях со стороны Запада позволит прекратить игру Европы с огнем, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, они должны быть прописаны.
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"В отношении России перейдены все мыслимые на сегодняшний день "красные линии", и вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьезных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием", - сказал экс-парламентарий, ранее представлявший партию "Лига".
По его словам, "трудно предполагать возможность гарантий, учитывая, в частности, чем закончились минские договоренности". "Но я считаю, что Приднестровье и Калининград могут стать двумя фундаментальными вопросами, которые можно выложить на стол, как и будущее западных территорий Украины, на которые фактически претендуют Польша, Венгрия и Румыния", - заключил Коменчини.
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