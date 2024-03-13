https://ria.ru/20240313/garantii-1932817820.html

Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях

Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях - РИА Новости, 13.03.2024

Итальянский эксперт прокомментировал требования Путина о западных гарантиях

В отношении России пересечены все "красные линии", требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях со стороны Запада позволит прекратить игру Европы с... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:28

2024-03-13T20:28

2024-03-13T20:28

интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik

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РИМ, 13 мар – РИА Новости. В отношении России пересечены все "красные линии", требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях со стороны Запада позволит прекратить игру Европы с огнем, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, они должны быть прописаны. "В отношении России перейдены все мыслимые на сегодняшний день "красные линии", и вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьезных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием", - сказал экс-парламентарий, ранее представлявший партию "Лига". По его словам, "трудно предполагать возможность гарантий, учитывая, в частности, чем закончились минские договоренности". "Но я считаю, что Приднестровье и Калининград могут стать двумя фундаментальными вопросами, которые можно выложить на стол, как и будущее западных территорий Украины, на которые фактически претендуют Польша, Венгрия и Румыния", - заключил Коменчини.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik, россия, европа, калининград, владимир путин, дмитрий киселев, в мире