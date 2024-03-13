https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html

Захарова прокомментировала кризис на Гаити

Захарова прокомментировала кризис на Гаити - РИА Новости, 13.03.2024

Захарова прокомментировала кризис на Гаити

Ситуация на Гаити грозит полным развалом ее государственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:25

2024-03-13T17:25

2024-03-13T17:25

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация на Гаити грозит полным развалом ее государственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Обстановка в Гаити продолжает деградировать и чудовищными темпами. Усиливается угроза распада государственности этой страны. В чем же первопричина этого системного кризиса? А кроется она в более чем 100-летней истории деструктивного вмешательства во внутренние дела Гаити, прежде всего, со стороны США", — сказала Захарова на брифинге. По ее словам, США занимались как "политическим инженерингом" в Гаити, так и назначением своих ставленников на государственные посты. "Мы находимся в постоянном контакте с латиноамериканскими партнерами, которые чувствуют все остроту данной проблемы. Примечательно, что США навязывают всему региону некие демократические стандарты, но абсолютно не заботятся о том, что никакие стандарты не соблюдаются в соседней с ними стране, Гаити. Сегодня когда ситуация безвластия доведена до крайности, США вновь хотят навязать свои решения гаитянскому народу, при этом Вашингтон со свойственным себе стремлением уйти от ответственности за созданные им же самим проблемы, пытается переложить их урегулирование на плечи карибских стран или африканских стран", - сказала Захарова. Ранее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам международных переговоров на Ямайке сообщил, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, власть в стране будет временно у переходного президентского совета. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

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https://ria.ru/20240305/gaiti-1931119073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаити, сша, россия, мария захарова, ариэль анри, жовенель моиз