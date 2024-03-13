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Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам - РИА Новости, 13.03.2024
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10:42 13.03.2024 (обновлено: 11:32 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html
Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам
Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам - РИА Новости, 13.03.2024
Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам
Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:42
2024-03-13T11:32
экономика
россия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
цены на нефть
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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул."Сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии. Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе", — сказала она.В начале марта Гуцул побывала с визитом в России, где встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи она провела переговоры с руководством российских регионов, а также, по ее словам, обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.В конце октября Гуцул заявила, что Гагаузия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret и будет получать газ по более низкой цене, чем остальные потребители в республике — по тарифу десять леев (0,55 доллара) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком.Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в свою очередь, назвал контракт нереальным.В декабре регулятор энергорынка Молдавии приостановил лицензию NordGaz Furnizare.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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экономика, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, цены на нефть
Экономика, Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Цены на нефть
Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам

Глава Гагаузии попросила Россию поставлять газ напрямую и по льготным тарифам

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул.
"Сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии. Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе", — сказала она.
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В начале марта Гуцул побывала с визитом в России, где встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи она провела переговоры с руководством российских регионов, а также, по ее словам, обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

В конце октября Гуцул заявила, что Гагаузия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret и будет получать газ по более низкой цене, чем остальные потребители в республике — по тарифу десять леев (0,55 доллара) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в свою очередь, назвал контракт нереальным.
В декабре регулятор энергорынка Молдавии приостановил лицензию NordGaz Furnizare.
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