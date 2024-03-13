Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам
Глава Гагаузии попросила Россию поставлять газ напрямую и по льготным тарифам
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул.
"Сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии. Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе", — сказала она.
В начале марта Гуцул побывала с визитом в России, где встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи она провела переговоры с руководством российских регионов, а также, по ее словам, обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
В конце октября Гуцул заявила, что Гагаузия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret и будет получать газ по более низкой цене, чем остальные потребители в республике — по тарифу десять леев (0,55 доллара) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в свою очередь, назвал контракт нереальным.
В декабре регулятор энергорынка Молдавии приостановил лицензию NordGaz Furnizare.