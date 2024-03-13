https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html

Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам

Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам - РИА Новости, 13.03.2024

Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам

Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:42

2024-03-13T10:42

2024-03-13T11:32

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия на юге Молдавии обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам, сообщила глава региона Евгения Гуцул."Сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии. Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе", — сказала она.В начале марта Гуцул побывала с визитом в России, где встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи она провела переговоры с руководством российских регионов, а также, по ее словам, обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.В конце октября Гуцул заявила, что Гагаузия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret и будет получать газ по более низкой цене, чем остальные потребители в республике — по тарифу десять леев (0,55 доллара) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком.Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в свою очередь, назвал контракт нереальным.В декабре регулятор энергорынка Молдавии приостановил лицензию NordGaz Furnizare.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, цены на нефть