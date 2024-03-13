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Офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 13.03.2024 (обновлено: 06:28 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
Офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту, заявил Путин
Офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту, заявил Путин
Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил президент Владимир... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:27
2024-03-13T06:28
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", — сказал президент. По словам Путина, оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно."Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим", — указал он. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту, заявил Путин

Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", — сказал президент.
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Вчера, 08:00
По словам Путина, оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно.
«
"Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим", — указал он.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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