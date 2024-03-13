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СМИ: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми - РИА Новости, 13.03.2024
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18:04 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/foto-1932794265.html
СМИ: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми
СМИ: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми - РИА Новости, 13.03.2024
СМИ: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми
Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была шокирована реакцией общественности на опубликованное фото ее с детьми по случаю Дня... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:04
2024-03-13T18:04
в мире
кейт миддлтон
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была шокирована реакцией общественности на опубликованное фото ее с детьми по случаю Дня матери, пишет газета Daily Mail с ссылкой на близкие к королевской семье источники. Ранее принцесса Уэльская поблагодарила всех в соцсети X за поддержку в течение последних двух месяцев. К публикации было прикреплено фото, на котором Миддлтон сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию из опасений, что оно было отредактировано. Пользователи сети обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, судя по всему, были обработаны с помощью цифрового редактора. Некоторых также обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Миддлтон. Как отмечали британские СМИ, очевидные ошибки при редактировании лишь подогрели теории заговора о том, где на самом деле находится принцесса Уэльская. "Все, включая принцессу, немного шокированы случившимся. Была допущена ошибка, но она (Кейт - ред.) признала это и извинилась. Это очень всех расстроило. Но многие считают, что пришло время признать, что ошибка была допущена из хороших побуждений, как и ее извинения, и двигаться дальше", - приводит издание слова одного из источников. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в заявлении уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи.
https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html
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в мире, кейт миддлтон
В мире, Кейт Миддлтон
СМИ: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми

Daily Mail: Кейт Миддлтон шокировала реакция общественности на ее фото с детьми

© Фото : The Prince of Wales/Kensington PalaceПринцессы Уэльская Кейт Миддлтон с детьми
Принцессы Уэльская Кейт Миддлтон с детьми - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : The Prince of Wales/Kensington Palace
Принцессы Уэльская Кейт Миддлтон с детьми
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была шокирована реакцией общественности на опубликованное фото ее с детьми по случаю Дня матери, пишет газета Daily Mail с ссылкой на близкие к королевской семье источники.
Ранее принцесса Уэльская поблагодарила всех в соцсети X за поддержку в течение последних двух месяцев. К публикации было прикреплено фото, на котором Миддлтон сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию из опасений, что оно было отредактировано. Пользователи сети обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, судя по всему, были обработаны с помощью цифрового редактора. Некоторых также обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Миддлтон. Как отмечали британские СМИ, очевидные ошибки при редактировании лишь подогрели теории заговора о том, где на самом деле находится принцесса Уэльская.
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"Все, включая принцессу, немного шокированы случившимся. Была допущена ошибка, но она (Кейт - ред.) признала это и извинилась. Это очень всех расстроило. Но многие считают, что пришло время признать, что ошибка была допущена из хороших побуждений, как и ее извинения, и двигаться дальше", - приводит издание слова одного из источников.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в заявлении уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи.
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