https://ria.ru/20240313/fond-1932813402.html

В ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро

В ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро - РИА Новости, 13.03.2024

В ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:54

2024-03-13T19:54

2024-03-13T20:31

специальная военная операция на украине

украина

бельгия

евросоюз

в мире

россия

жозеп боррель

алексей данилов

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии в соцсети X."Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро", — говорится в публикации.В конце февраля Евросоюз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи на период с 2024-го по 2027-й. В этом году Киеву еще не выделяли средства. Предположительно, первый транш покроет финансирование за первые три месяца 2024-го (по 1,5 миллиарда евро в месяц).Ослабление западной помощиГод назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.Накануне Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что его хватит Киеву лишь на пару недель.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

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украина, бельгия, евросоюз, в мире, россия, жозеп боррель, алексей данилов, джейк салливан, киев