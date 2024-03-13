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Фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе

Фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе - РИА Новости, 13.03.2024

Фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе

Международный фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет с 24 по 30 июня, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:52

2024-03-13T15:52

2024-03-13T15:52

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КЕМЕРОВО, 13 мар – РИА Новости. Международный фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет с 24 по 30 июня, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области. "По решению губернатора Кузбасса (Сергея Цивилева – ред.) научно-популярный фестиваль "Динотерра", ставший брендом региона, пройдет 24-30 июня. В деревне Шестаково Чебулинского округа идет подготовка к масштабному мероприятию, которое впервые продлится неделю", – говорится в сообщении. "Сегодня Кузбасс известен в России и за рубежом не только как индустриальный, но и как туристический регион. Мы постоянно занимаем лидирующие позиции в конкурсах и премиях в сфере событийного туризма. Особенный интерес детей, молодежи и взрослых вызывают раскопки динозавров, открытия наших ученых. В этом году мы ждем на фестиваль еще больше гостей, в том числе тех, кто узнал о "Динотерре" благодаря презентации региона на выставке "Россия" на ВДНХ", — цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что сегодня в Чебулинском округе прошел ознакомительный тур для туроператоров, гидов-экскурсоводов, представителей Сибирской школы гостеприимства КемГУ, журналистов и блогеров. Они посетили филиал Кузбасского государственного краеведческого музея в Шестаково, Чебулинский краеведческий музей и центр мордовской культуры. Также побывали в "Шестаковских усадьбах" — это дома для гостей, построенные в 2023 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В прошлом году фестиваль "Динотерра" стал одним из 36 мероприятий, поддержанных правительством РФ, и получил грант в 21 миллион рублей на проведение события. Трехдневный фестиваль посетили более 64 тысяч человек. Все желающие могут внести свои предложения по проведению "Динотерры" на сайте проекта. Авторов лучших идей наградят ценными призами.

https://ria.ru/20240312/vystavka-1932546978.html

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выставка-форум "россия", россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин