Фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.