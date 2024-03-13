https://ria.ru/20240313/europe-1932827172.html

Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС - РИА Новости, 13.03.2024

Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:00

2024-03-13T22:00

2024-03-13T22:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. "ЕП считает, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения", - указывается в документе. Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В ЕП также признали, что "влияние России на экономику Армении остается существенным", и призвали Ереван "проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций". Депутаты также обещали помощь от ЕС "для смягчения негативных последствий" на случай, если, по их словам, Россия якобы попытается "наказать Армению за ее независимый политический и стратегический выбор". В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов. Непосредственно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. На этом фоне Европарламент в среду, 13 марта, призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы.

https://ria.ru/20240313/sotrudnichestvo-1932823690.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, армения, россия, никол пашинян, евросоюз, европарламент, одкб, ереван