Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС
Европарламент предложил Армении подумать над подачей заявки в кандидаты в ЕС
Флаги стран-участниц ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.
"ЕП считает, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения", - указывается в документе.
Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности".
В ЕП также признали, что "влияние России на экономику Армении остается существенным", и призвали Ереван "проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций". Депутаты также обещали помощь от ЕС "для смягчения негативных последствий" на случай, если, по их словам, Россия якобы попытается "наказать Армению за ее независимый политический и стратегический выбор".
В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов.
Непосредственно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. На этом фоне Европарламент в среду, 13 марта, призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы.