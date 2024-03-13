https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций

Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций - РИА Новости, 13.03.2024

Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций

Заморозка российских активов больно ударила по ЕС. Вложения в еврозону сокращаются, все больше стран отказывается от евро в качестве резервной валюты, а доля... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T13:37

экономика

евросоюз

g7

европа

эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Заморозка российских активов больно ударила по ЕС. Вложения в еврозону сокращаются, все больше стран отказывается от евро в качестве резервной валюты, а доля платежей в ней держится около исторических минимумов. Однако партнеры не собираются облегчать участь Европы. В частности, Великобритания готовится выдать Киеву кредит под залог арестованных средств.Сопутствующие потериЕС продолжает строить грандиозные планы на российские миллиарды — около 200 находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Всего Евросоюз и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро.В начале недели еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс анонсировал согласование об использовании этих средств. До 2027-го на суверенных активах России хотят заработать 15 миллиардов евро. Москва заявила, что подобные решения попирают все нормы международного права.Аналитики предупреждают об опасных последствиях для еврозоны. Негативное влияние политики запугивания уже заметно. Евро теряет популярность и как резервная валюта (в III квартале 2023 года его доля составила 18,07 процента против 19,16 в 2021-м), и как средство платежа. Судя по данным SWIFT, еще с прошлого августа расчеты в нем приближаются к историческим минимумам. На январь 2024 года — всего 23,02 процента. Независимый финансовый советник Мария Ермилова считает, что в 2024-м мировые резервы в евро рискуют снизиться еще на один-полтора процента.Кроме того, привлекать средства в регион все сложнее. Уже в 2022 году инвестиции уменьшились на 1,5 процента — до 7,714 триллиона евро, хотя до этого непрерывно росли несколько лет. За 2023-й они снизились еще на процент — и это с учетом госинвестиций, говорит доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин. И будет только хуже. Один из маркеров — динамика спроса на коммерческую недвижимость. "По данным Colliers International Group, средний объем снижения за первое полугодие 2023-го — более 64 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Только в Болгарии показатель вырос за счет низких цен на коммерческую недвижимость. В остальных странах падение составило от 42 до 87 процентов", — уточняет эксперт.Выстрел в грудьПоказатели крупнейших экономик континента ухудшаются, еврозона переходит в рецессию. Государства не могут субсидировать многие отрасли экономики, например аграрный сектор, но при этом беспошлинно ввозят украинские продукты. Во многих европейских странах проходят масштабные акции протеста. "Фермеры устроили настоящую блокаду: перегораживают дороги, заваливают улицы навозом. Это свидетельствует о нехватке инвестиций, а значит, сельское хозяйство и сопутствующие секторы будут существенно сокращаться", — отмечает Зайнуллин."Европейским властям предоставляется шанс исправить ситуацию через стимулирование экономики, инвестиции в инновации и инфраструктуру, а также реформы налоговой системы", — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.Однако ухудшение энергетической обстановки лишает продукцию ЕС конкурентоспособности, а отказ от самого дешевого источника — атомной энергетики — ставит под угрозу существование промышленности в целом. Так, в Германии в 2023-м закрылись три последних ядерных реактора. Франция потеряла позиции в Нигере, а вместе с ними — доступный уран. "Стоимость руды выросла с 80 центов до 200 евро за килограмм", — указывает Зайнуллин.По его оценкам, в среднем спад производства по странам Евросоюза — четыре-шесть процентов, самый большой — в металлургии. В частности, в Чехии в 2023 году выпуск упал на 22 процента.Грандиозные планыОднако голос здравого смысла слышится и за рубежом. Европейский Центробанк признает долгосрочные репутационные риски для европейской валюты и предлагает искать другие способы поддержки Киева. Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент политик Флориан Филиппо предупреждает, что решение "очевидно глупое" и повлечет за собой тяжелые последствия: "В России больше западных активов, чем российских здесь, в том числе там много французских активов. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что использование чужих средств для финансирования Украины незаконно с точки зрения международного права. Тем не менее он сообщил, что Париж полностью поддерживает введение налога на прибыль от замороженных средств. По прогнозам, это принесет от трех до пяти миллиардов евро в год.Филиппо полагает, что власти могут использовать вполне предсказуемую реакцию Москвы как повод для дополнительных рестрикций. "Очевидно, что это глупость, но этого все и ждут, — поясняет он. — Запад ждет, что Россия сделает то же самое, чтобы сказать: смотрите, какие злые русские. И это будет еще одна причина, чтобы их атаковать и наложить санкции".Несмотря на все риски, британское правительство считает возможным выдать кредит Киеву под российские активы, заявил глава МИД Дэвид Кэмерон. На выступлении в парламенте он пояснил, что это долговое обязательство будет обеспечено репарациями, которые заплатит Россия в будущем. Чиновник подчеркнул, что Великобритания ожидает поддержки от Евросоюза и G7, но готова действовать и без нее.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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экономика, евросоюз, g7, европа, эммануэль макрон, россия