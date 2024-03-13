https://ria.ru/20240313/elity-1932642795.html

Путин высказался о западных элитах

Путин высказался о западных элитах - РИА Новости, 13.03.2024

Путин высказался о западных элитах

Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:07

2024-03-13T08:07

2024-03-13T18:10

африка

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латинская америка

владимир путин

дмитрий киселев

в мире

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин напомнил, что "так называемый золотой миллиард" на протяжении веков практически "паразитировал на других народах", эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке. "В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", — подчеркнул глава государства. Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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азия

латинская америка

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"Бал вампиров заканчивается" – Путин о западных элитах Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. 2024-03-13T08:07 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

африка, азия, латинская америка, владимир путин, дмитрий киселев, в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву