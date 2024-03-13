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Путин высказался о западных элитах
Путин высказался о западных элитах - РИА Новости, 13.03.2024
Путин высказался о западных элитах
Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:07
2024-03-13T08:07
2024-03-13T18:10
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интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин напомнил, что "так называемый золотой миллиард" на протяжении веков практически "паразитировал на других народах", эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке. "В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", — подчеркнул глава государства. Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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"Бал вампиров заканчивается" – Путин о западных элитах
Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
2024-03-13T08:07
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PT0M36S
РИА Новости
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Африка, Азия, Латинская Америка, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин высказался о западных элитах
Путин: Западу надо понять, что "бал вампиров" заканчивается
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
В интервью Путин напомнил, что "так называемый золотой миллиард" на протяжении веков практически "паразитировал на других народах", эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке.
"В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", — подчеркнул глава государства.
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