https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932748993.html
Челябинская экономика показала хорошую устойчивость к внешнему давлению
Челябинская экономика показала хорошую устойчивость к внешнему давлению - РИА Новости, 13.03.2024
Челябинская экономика показала хорошую устойчивость к внешнему давлению
Экономика Челябинской области в текущей мировой ситуации показала хорошую устойчивость к внешнему давлению, так, регион успешно занимается импортозамещением и... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:09
2024-03-13T15:09
2024-03-13T15:09
челябинская область
челябинск
алексей текслер
сергей казаков
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932748051_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_827df59485a8dc05accdc484b75f9dec.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Экономика Челябинской области в текущей мировой ситуации показала хорошую устойчивость к внешнему давлению, так, регион успешно занимается импортозамещением и импортоопережением, строятся новые производства, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. "Наша область показала отличные результаты в части экономического развития, показала хорошую устойчивость к внешнему давлению. Более того, мы используем нынешнюю ситуацию, скажем так, в своих целях, занимаемся импортозамещением, импортоопережением, строим новые производства. Собственно, используем окно возможностей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с регионального совещания с главами муниципалитетов и членами правительства. Так, общий показатель роста экономики - 8%, при том, что рост ВВП по стране порядка 4%, отметил он. "Промышленный рост синхронизирован с инвестиционной активностью. По итогам 2023 года обеспечили рост инвестиций на 19,5%", - сказал глава региона. Ранее Текслер отмечал, что Челябинская область последние 2 года фиксирует резкое увеличение объемов производства - это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что регион – один из лидеров импортозамещения, "и наша промышленность активно работает". По данным пресс-службы министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, так, в Челябинске СКБ "Турбина" запустило производство турбокомпрессоров для железнодорожной и строительной техники. Уже выпущено 15 первых изделий линейки ТКР201, они будут использоваться в составе двигателя 6ДМ-185Т для маневровых локомотивов ТЭМ14М, добавляет пресс-служба. По словам генерального директора АО "СКБ "Турбина" Эдуарда Баженова, ранее на отечественном рынке турбокомпрессоров были представлены в основном иностранные производители из Швейцарии и Австрии. "Благодаря господдержке после выхода на полную мощность, когда объемы производства достигнут 360 турбокомпрессоров в год, мы сможем обеспечить необходимой продукцией до 6,5% российского рынка. Наше предприятие обладает колоссальным опытом в её создании. За более чем полувековую историю инженеры завода разработали свыше 30 типов турбокомпрессоров, используемых для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания без коренного вмешательства в его конструкцию. В реализуемом проекте турбокомпрессоры будут собираться исключительно из отечественных компонентов, поэтому уровень локализации – 100%", - цитирует пресс-служба минпрома слова Баженова. Директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков отметил, что Челябинскую область "не зря называют промышленным сердцем страны". "Ведь среди наших предприятий не только гиганты машиностроения и металлургии, но и компании с узкопрофильными и при этом, по-моему мнению, лучшими в стране уникальными компетенциями. К ним относится СКБ "Турбина", и очень показательно, что такие компании демонстрируют доверие господдержке, используя ее инструменты для реализации важных и нужных отечественной экономике проектов. В данном случае завод воспользовался займом, который мы выдаем совместно с федеральными коллегами, что позволило предприятию приобрести все необходимое современное оборудование: токарные и круглошлифовальные станки и токарный автомат", – цитирует пресс-служба минпрома слова Казакова.
https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html
https://ria.ru/20231026/metrotram-1905361489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, алексей текслер, сергей казаков, фонд развития промышленности
Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Сергей Казаков, Фонд развития промышленности
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Экономика Челябинской области в текущей мировой ситуации показала хорошую устойчивость к внешнему давлению, так, регион успешно занимается импортозамещением и импортоопережением, строятся новые производства, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Наша область показала отличные результаты в части экономического развития, показала хорошую устойчивость к внешнему давлению. Более того, мы используем нынешнюю ситуацию, скажем так, в своих целях, занимаемся импортозамещением, импортоопережением, строим новые производства. Собственно, используем окно возможностей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с регионального совещания с главами муниципалитетов и членами правительства.
Объем поддержки челябинской промышленности составил почти 33 млрд рублей
Так, общий показатель роста экономики - 8%, при том, что рост ВВП по стране порядка 4%, отметил он. "Промышленный рост синхронизирован с инвестиционной активностью. По итогам 2023 года обеспечили рост инвестиций на 19,5%", - сказал глава региона.
Ранее Текслер отмечал, что Челябинская область последние 2 года фиксирует резкое увеличение объемов производства - это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что регион – один из лидеров импортозамещения, "и наша промышленность активно работает".
По данным пресс-службы министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, так, в Челябинске
СКБ "Турбина" запустило производство турбокомпрессоров для железнодорожной и строительной техники. Уже выпущено 15 первых изделий линейки ТКР201, они будут использоваться в составе двигателя 6ДМ-185Т для маневровых локомотивов ТЭМ14М, добавляет пресс-служба.
По словам генерального директора АО "СКБ "Турбина" Эдуарда Баженова, ранее на отечественном рынке турбокомпрессоров были представлены в основном иностранные производители из Швейцарии
и Австрии
. "Благодаря господдержке после выхода на полную мощность, когда объемы производства достигнут 360 турбокомпрессоров в год, мы сможем обеспечить необходимой продукцией до 6,5% российского рынка. Наше предприятие обладает колоссальным опытом в её создании. За более чем полувековую историю инженеры завода разработали свыше 30 типов турбокомпрессоров, используемых для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания без коренного вмешательства в его конструкцию. В реализуемом проекте турбокомпрессоры будут собираться исключительно из отечественных компонентов, поэтому уровень локализации – 100%", - цитирует пресс-служба минпрома слова Баженова.
Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году
Директор Фонда развития промышленности
региона Сергей Казаков
отметил, что Челябинскую область "не зря называют промышленным сердцем страны". "Ведь среди наших предприятий не только гиганты машиностроения и металлургии, но и компании с узкопрофильными и при этом, по-моему мнению, лучшими в стране уникальными компетенциями. К ним относится СКБ "Турбина", и очень показательно, что такие компании демонстрируют доверие господдержке, используя ее инструменты для реализации важных и нужных отечественной экономике проектов. В данном случае завод воспользовался займом, который мы выдаем совместно с федеральными коллегами, что позволило предприятию приобрести все необходимое современное оборудование: токарные и круглошлифовальные станки и токарный автомат", – цитирует пресс-служба минпрома слова Казакова.