https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932644249.html
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики
Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:23
2024-03-13T08:23
2024-03-13T11:09
безопасность
экономика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент. Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим. "Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", — резюмировал глава государства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Безопасность, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики
Путин: оборонка разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент.
Глава государства заявил, что во времена СССР
"никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России
они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим.
"Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", — резюмировал глава государства.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой