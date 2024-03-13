https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932644249.html

Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики

Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики

Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:23

2024-03-13T08:23

2024-03-13T11:09

безопасность

экономика

россия

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857870522_0:434:2868:2047_1920x0_80_0_0_36742400ca69ade1e82f5d8acb3bdd5b.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент. Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим. "Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", — резюмировал глава государства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву