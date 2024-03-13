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Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики - РИА Новости, 13.03.2024
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08:23 13.03.2024 (обновлено: 11:09 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932644249.html
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики
Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:23
2024-03-13T11:09
безопасность
экономика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент. Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим. "Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", — резюмировал глава государства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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безопасность, экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Безопасность, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал о роли оборонной промышленности в развитии экономики

Путин: оборонка разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе
Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил президент.
Глава государства заявил, что во времена СССР "никто не считал" расходов в оборонной сфере и "не гнался за эффективностью". Он напомнил, что во времена Советского союза оборонные расходы "составляли около 13% ВВП страны", в то время как в этом году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Путин добавил, что по сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим.
"Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу", — резюмировал глава государства.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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