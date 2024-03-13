https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932637744.html

Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую

Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую

России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:17

2024-03-13T07:17

2024-03-13T10:57

экономика

россия

япония

владимир путин

дмитрий киселев

максим решетников

всемирный банк

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин. "Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе - чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать", - сказал президент. От этого, по его словам, зависит будущее самой экономики РФ, будущее трудовых ресурсов, эффективность и производительность труда. "Одна из главных задач сегодня - это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить - повышать производительность труда", - пояснил Путин. Это, в свою очередь, значит, что нужно повышать инновационный потенциал экономики. "У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит", - добавил он. Встает и другая проблема - подготовка кадров. "Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе, инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться", - заключил глава государства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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экономика, россия, япония, владимир путин, дмитрий киселев, максим решетников, всемирный банк, интервью владимира путина дмитрию киселеву