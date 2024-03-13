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Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую - РИА Новости, 13.03.2024
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07:17 13.03.2024 (обновлено: 10:57 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932637744.html
Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую
Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую
России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:17
2024-03-13T10:57
экономика
россия
япония
владимир путин
дмитрий киселев
максим решетников
всемирный банк
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин. "Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе - чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать", - сказал президент. От этого, по его словам, зависит будущее самой экономики РФ, будущее трудовых ресурсов, эффективность и производительность труда. "Одна из главных задач сегодня - это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить - повышать производительность труда", - пояснил Путин. Это, в свою очередь, значит, что нужно повышать инновационный потенциал экономики. "У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит", - добавил он. Встает и другая проблема - подготовка кадров. "Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе, инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться", - заключил глава государства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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экономика, россия, япония, владимир путин, дмитрий киселев, максим решетников, всемирный банк, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Экономика, Россия, Япония, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Максим Решетников, Всемирный банк, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал, как российская экономика может догнать японскую

Путин: экономике России нужно много сделать, чтобы обогнать Японию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.
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"Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе - чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать", - сказал президент.
От этого, по его словам, зависит будущее самой экономики РФ, будущее трудовых ресурсов, эффективность и производительность труда. "Одна из главных задач сегодня - это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить - повышать производительность труда", - пояснил Путин.
Это, в свою очередь, значит, что нужно повышать инновационный потенциал экономики. "У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит", - добавил он.
Встает и другая проблема - подготовка кадров. "Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе, инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться", - заключил глава государства.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
ЭкономикаРоссияЯпонияВладимир ПутинДмитрий КиселевМаксим РешетниковВсемирный банкИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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