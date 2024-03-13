https://ria.ru/20240313/edinstvo-1932630528.html

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:24

2024-03-13T05:24

2024-03-13T05:35

россия

владимир путин

дмитрий киселев

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По словам Путина, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части. По мнению президента, страны Запада после начала спецоперации даже обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов."Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым столкнулись. Причем с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире, вооруженные силы украины, украина