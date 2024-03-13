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Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа - РИА Новости, 13.03.2024
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05:24 13.03.2024 (обновлено: 05:35 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/edinstvo-1932630528.html
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа
Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:24
2024-03-13T05:35
россия
владимир путин
дмитрий киселев
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. По словам Путина, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части. По мнению президента, страны Запада после начала спецоперации даже обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов."Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым столкнулись. Причем с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире, вооруженные силы украины, украина
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
По словам Путина, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части. По мнению президента, страны Запада после начала спецоперации даже обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов.
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"Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым столкнулись. Причем с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.
Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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