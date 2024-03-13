https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html

БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024

БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

Беспилотники упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:06

2024-03-13T13:06

2024-03-13T19:27

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Беспилотники упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов", — написал глава региона.Голубев подчеркнул, что обошлось без погибших и раненых. Технологические объекты предприятия остановлены, последствия уточняются.Минувшей ночью и рано утром несколько регионов Центральной России снова подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, система ПВО сбила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.После атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани вспыхнул пожар. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадали два человека. Они получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает. Около 11:00 стало известно, что открытый огонь удалось потушить. Вскоре глава региона сообщил, что возгорание ликвидировали.

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https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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Кирилл Волков

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