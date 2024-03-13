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БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024
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13:06 13.03.2024 (обновлено: 19:27 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html
БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области
БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024
БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области
Беспилотники упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:06
2024-03-13T19:27
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
василий голубев
новошахтинск
рязанская область
рязань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Беспилотники упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов", — написал глава региона.Голубев подчеркнул, что обошлось без погибших и раненых. Технологические объекты предприятия остановлены, последствия уточняются.Минувшей ночью и рано утром несколько регионов Центральной России снова подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, система ПВО сбила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.После атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани вспыхнул пожар. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадали два человека. Они получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает. Около 11:00 стало известно, что открытый огонь удалось потушить. Вскоре глава региона сообщил, что возгорание ликвидировали.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932639277.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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ростовская область
новошахтинск
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ростовская область, происшествия, василий голубев, новошахтинск, рязанская область, рязань, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Новошахтинск, Рязанская область, Рязань, Павел Малков
БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области

Голубев: Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Беспилотники упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
"По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов", — написал глава региона.
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Утром в среду губернатор заявил, что на подлете к Новошахтинску сбили три дрона.

Голубев подчеркнул, что обошлось без погибших и раненых. Технологические объекты предприятия остановлены, последствия уточняются.
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Минувшей ночью и рано утром несколько регионов Центральной России снова подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, система ПВО сбила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
После атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани вспыхнул пожар. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадали два человека. Они получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает. Около 11:00 стало известно, что открытый огонь удалось потушить. Вскоре глава региона сообщил, что возгорание ликвидировали.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияВасилий ГолубевНовошахтинскРязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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