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В Липецкой области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 13.03.2024
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06:13 13.03.2024 (обновлено: 06:45 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/drony-1932634418.html
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 13.03.2024
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:13
2024-03-13T06:45
липецкая область
происшествия
россия
специальная военная операция на украине
украина
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - говорится в сообщении.Позднее глава региона добавил, что все еще поступают сообщения о возможных прилетах беспилотников в районе самого Липецка и Липецкого района. Он попросил жителей следить за официальной информацией. Власти проинформируют, когда опасности не будет.
https://ria.ru/20240313/pvo-1932627186.html
липецкая область
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липецкая область, происшествия, россия, украина, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Происшествия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов

Губернатор: в Липецкой области объявили опасность атаки дронов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - говорится в сообщении.
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Позднее глава региона добавил, что все еще поступают сообщения о возможных прилетах беспилотников в районе самого Липецка и Липецкого района. Он попросил жителей следить за официальной информацией. Власти проинформируют, когда опасности не будет.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьПроисшествияРоссияУкраинаИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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