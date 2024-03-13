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В Липецкой области объявили опасность атаки дронов
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 13.03.2024
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:13
2024-03-13T06:13
2024-03-13T06:45
липецкая область
происшествия
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специальная военная операция на украине
украина
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - говорится в сообщении.Позднее глава региона добавил, что все еще поступают сообщения о возможных прилетах беспилотников в районе самого Липецка и Липецкого района. Он попросил жителей следить за официальной информацией. Власти проинформируют, когда опасности не будет.
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липецкая область, происшествия, россия, украина, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Происшествия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили опасность атаки дронов
Губернатор: в Липецкой области объявили опасность атаки дронов