https://ria.ru/20240313/drony-1932634418.html

В Липецкой области объявили опасность атаки дронов

В Липецкой области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 13.03.2024

В Липецкой области объявили опасность атаки дронов

Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:13

2024-03-13T06:13

2024-03-13T06:45

липецкая область

происшествия

россия

специальная военная операция на украине

украина

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - говорится в сообщении.Позднее глава региона добавил, что все еще поступают сообщения о возможных прилетах беспилотников в районе самого Липецка и Липецкого района. Он попросил жителей следить за официальной информацией. Власти проинформируют, когда опасности не будет.

https://ria.ru/20240313/pvo-1932627186.html

липецкая область

россия

украина

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липецкая область, происшествия, россия, украина, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)