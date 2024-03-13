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В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов

В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов - РИА Новости, 13.03.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов

Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:05

2024-03-13T06:05

2024-03-13T06:05

специальная военная операция на украине

брянская область

унечский район

александр богомаз

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безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

унечский район

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брянская область, унечский район, александр богомаз, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины