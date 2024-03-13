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В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов
В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов - РИА Новости, 13.03.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов
Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:05
2024-03-13T06:05
2024-03-13T06:05
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.
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брянская область, унечский район, александр богомаз, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Унечский район, Александр Богомаз, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов
Губернатор: в Брянской области силы ПВО уничтожили семь дронов, пострадавших нет