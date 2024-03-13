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Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:40 13.03.2024 (обновлено: 04:45 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/drony-1932627323.html
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:40
2024-03-13T04:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
губкинский городской округ
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка - есть повреждение линии газоснабжения", - говорится в сообщении. ⠀Он добавил, что второй дрон упал также в районе Богословки, его обломки ищут оперативные службы, а третий врезался в дерево в Губкине, в результате выбиты окна, посечены фасады. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжится в светлое время суток.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, губкинский городской округ, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ

Губернатор: округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка - есть повреждение линии газоснабжения", - говорится в сообщении. ⠀
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Он добавил, что второй дрон упал также в районе Богословки, его обломки ищут оперативные службы, а третий врезался в дерево в Губкине, в результате выбиты окна, посечены фасады. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжится в светлое время суток.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияГубкинский городской округВячеслав Гладков
 
 
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