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Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:40
2024-03-13T04:40
2024-03-13T04:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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губкинский городской округ
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка - есть повреждение линии газоснабжения", - говорится в сообщении. ⠀Он добавил, что второй дрон упал также в районе Богословки, его обломки ищут оперативные службы, а третий врезался в дерево в Губкине, в результате выбиты окна, посечены фасады. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжится в светлое время суток.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков
Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
Губернатор: округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ