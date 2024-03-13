https://ria.ru/20240313/drony-1932627323.html

Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ

Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024

Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ

Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:40

2024-03-13T04:40

2024-03-13T04:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

губкинский городской округ

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка - есть повреждение линии газоснабжения", - говорится в сообщении. ⠀Он добавил, что второй дрон упал также в районе Богословки, его обломки ищут оперативные службы, а третий врезался в дерево в Губкине, в результате выбиты окна, посечены фасады. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход продолжится в светлое время суток.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

губкинский городской округ

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, губкинский городской округ, вячеслав гладков