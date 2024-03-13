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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском - РИА Новости, 13.03.2024
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском
Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:59
2024-03-13T03:59
2024-03-13T04:53
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роман старовойт
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" — написал глава региона.Позднее Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Курском районе, уточнил он.Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал.Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Воронежской области.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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курск, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курск, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском
Старовойт: в Курске силы ПВО сбили два украинских беспилотника