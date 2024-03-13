https://ria.ru/20240313/drony-1932626261.html

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском - РИА Новости, 13.03.2024

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курском

Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:59

2024-03-13T03:59

2024-03-13T04:53

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" — написал глава региона.Позднее Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Курском районе, уточнил он.Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью трех дронов, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал.Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Воронежской области.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курск, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, роман старовойт