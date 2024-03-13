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В Белгородской области дрон повредил ЛЭП - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/dron-1932628971.html
В Белгородской области дрон повредил ЛЭП
В Белгородской области дрон повредил ЛЭП - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгородской области дрон повредил ЛЭП
Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки беспилотника, без света остаются жители сел Круглое и Заломное, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:08
2024-03-13T05:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
губкинский городской округ
красненский район
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки беспилотника, без света остаются жители сел Круглое и Заломное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. "В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
губкинский городской округ
красненский район
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происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, красненский район, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Губкинский городской округ, Красненский район, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области дрон повредил ЛЭП

Губернатор: в Белгородской области после атаки дрона повредилась ЛЭП

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Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки беспилотника, без света остаются жители сел Круглое и Заломное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения.
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22 июня 2022, 17:18
"В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - написал Гладков.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГубкинский городской округКрасненский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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