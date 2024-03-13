https://ria.ru/20240313/dron-1932628971.html

В Белгородской области дрон повредил ЛЭП

В Белгородской области дрон повредил ЛЭП - РИА Новости, 13.03.2024

В Белгородской области дрон повредил ЛЭП

Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки беспилотника, без света остаются жители сел Круглое и Заломное, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:08

2024-03-13T05:08

2024-03-13T05:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

губкинский городской округ

красненский район

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки беспилотника, без света остаются жители сел Круглое и Заломное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. "В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

губкинский городской округ

красненский район

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происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, красненский район, вячеслав гладков, россия