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Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков
Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков - РИА Новости, 13.03.2024
Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков
Иногда заемщик оказывается должен банку даже после того, как полностью погасит долг. Как так получается, рассказала в интервью агентству “Прайм” юрист Изабелла... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:15
2024-03-13T02:15
2024-03-13T02:22
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иногда заемщик оказывается должен банку даже после того, как полностью погасит долг. Как так получается, рассказала в интервью агентству “Прайм” юрист Изабелла Атласкирова.Она назвала три наиболее часто встречающиеся причины: банк специально усложняет положения договора и прописывает невыгодные для клиента условия мелким шрифтом, сам потребитель плохо читал договор, а также техническая ошибка.От первых двух причин лекарство одно: очень внимательно читать договор, даже если в банке вам намекают, что вы тянете время. “Помните латинский принцип: “При сомнении воздерживайся!”. Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем”, — предупреждает эксперт.Бывает, что в договоре прописывают необходимость оплаты допуслуг, а по кредитке начисляют проценты на непогашенную часть лимита, даже если это один рубль. Иногда банк неправильно определяет сумму последнего платежа и продолжает начислять проценты на задолженность. В этом случае СМС-оповещения перестают приходить из-за “сбоя системы”, так что о долге вы узнаете сильно позже, когда уже набежит значимая сумма.Технические ошибки действительно случаются, но исправить их значительно проще, чем изменить условия договора, который вы уже подписали, заключила Атласкирова.
https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
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россия, экономика
Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков
Юрист Атласкирова: банк может прописывать невыгодные условия мелким шрифтом
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Иногда заемщик оказывается должен банку даже после того, как полностью погасит долг. Как так получается, рассказала в интервью
агентству “Прайм” юрист Изабелла Атласкирова.
Она назвала три наиболее часто встречающиеся причины: банк специально усложняет положения договора и прописывает невыгодные для клиента условия мелким шрифтом, сам потребитель плохо читал договор, а также техническая ошибка.
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От первых двух причин лекарство одно: очень внимательно читать договор, даже если в банке вам намекают, что вы тянете время. “Помните латинский принцип: “При сомнении воздерживайся!”. Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем”, — предупреждает эксперт.
Бывает, что в договоре прописывают необходимость оплаты допуслуг, а по кредитке начисляют проценты на непогашенную часть лимита, даже если это один рубль. Иногда банк неправильно определяет сумму последнего платежа и продолжает начислять проценты на задолженность. В этом случае СМС-оповещения перестают приходить из-за “сбоя системы”, так что о долге вы узнаете сильно позже, когда уже набежит значимая сумма.
Технические ошибки действительно случаются, но исправить их значительно проще, чем изменить условия договора, который вы уже подписали, заключила Атласкирова.
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