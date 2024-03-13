https://ria.ru/20240313/dogovor-1932631061.html
Путин рассказал о возможности договора с Западом
Путин рассказал о возможности договора с Западом - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о возможности договора с Западом
Президент России Владимир Путин на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:38
2024-03-13T05:38
2024-03-13T05:38
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны. "Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин отметил, что "сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть". "Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы", - заявил он. Президент РФ пояснил, что он предпочитает "руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять". "Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны", - сказал он.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал о возможности договора с Западом
Путин: России нужны прописанные гарантии безопасности
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны.
"Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости.
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Путин отметил, что "сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть".
"Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы", - заявил он.
Президент РФ
пояснил, что он предпочитает "руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять".
"Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны", - сказал он.
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