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Жена Петросяна сообщила о рождении дочери - РИА Новости, 13.03.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:34 13.03.2024 (обновлено: 12:30 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/doch-1932683093.html
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери - РИА Новости, 13.03.2024
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:34
2024-03-13T12:30
шоубиз
россия
евгений петросян
татьяна брухунова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети.Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын Ваган.На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью."Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" - подписала публикацию Брухунова.В марте в российских городах проходят большие сольные концерты "60 лет на эстраде" 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна, следует из информации на его официальном сайте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, евгений петросян, татьяна брухунова
Шоубиз, Россия, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери

Жена Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото с дочерью

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети.
Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын Ваган.
На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью.
"Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" - подписала публикацию Брухунова.
В марте в российских городах проходят большие сольные концерты "60 лет на эстраде" 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна, следует из информации на его официальном сайте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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