https://ria.ru/20240313/doch-1932683093.html
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери - РИА Новости, 13.03.2024
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:34
2024-03-13T11:34
2024-03-13T12:30
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети.Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын Ваган.На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью."Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" - подписала публикацию Брухунова.В марте в российских городах проходят большие сольные концерты "60 лет на эстраде" 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна, следует из информации на его официальном сайте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html
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россия, евгений петросян, татьяна брухунова
Шоубиз, Россия, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
Жена Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото с дочерью
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети.
Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын Ваган.
На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью.
"Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" - подписала публикацию Брухунова.
В марте в российских городах проходят большие сольные концерты "60 лет на эстраде" 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна, следует из информации на его официальном сайте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве