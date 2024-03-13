https://ria.ru/20240313/doch-1932683093.html

Жена Петросяна сообщила о рождении дочери

Жена Петросяна сообщила о рождении дочери - РИА Новости, 13.03.2024

Жена Петросяна сообщила о рождении дочери

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:34

2024-03-13T11:34

2024-03-13T12:30

шоубиз

россия

евгений петросян

татьяна брухунова

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась дочь, следует из сообщения супруги российского юмориста в соцсети.Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын Ваган.На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью."Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" - подписала публикацию Брухунова.В марте в российских городах проходят большие сольные концерты "60 лет на эстраде" 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна, следует из информации на его официальном сайте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html

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россия, евгений петросян, татьяна брухунова