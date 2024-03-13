https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932826328.html

Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов

Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024

Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов

Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:54

2024-03-13T21:54

2024-03-13T22:06

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ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства российский стороны в Вене.Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу"."Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметило посольство РФ.Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет"."Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932820526.html

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