https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932826328.html
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов
Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:54
2024-03-13T21:54
2024-03-13T22:06
в мире
россия
вена
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_0:118:1673:1059_1920x0_80_0_0_1e6f55b5f613f9bd294f5051fa30184d.jpg
ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства российский стороны в Вене.Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу"."Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметило посольство РФ.Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет"."Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932820526.html
россия
вена
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_52:0:1621:1177_1920x0_80_0_0_49cdcf6f48d1c165f074dc013543ad92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, австрия
В мире, Россия, Вена, Австрия
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов
Посольство РФ осудило решение Австрии объявить 2 дипломатов персонами нон грата
ВЕНА, 13 мар — РИА Новости.
Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении
дипломатического представительства российский стороны в Вене.
Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу".
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2023 году
"Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметило посольство РФ.
Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет".
"Решительный ответ Москвы
не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - добавили в посольстве.
МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов