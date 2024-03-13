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Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
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21:54 13.03.2024 (обновлено: 22:06 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932826328.html
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов
Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:54
2024-03-13T22:06
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ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства российский стороны в Вене.Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу"."Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметило посольство РФ.Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет"."Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932820526.html
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в мире, россия, вена, австрия
В мире, Россия, Вена, Австрия
Российское посольство осудило решение Австрии о высылке дипломатов

Посольство РФ осудило решение Австрии объявить 2 дипломатов персонами нон грата

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Россия возмущена решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата, говорится в заявлении дипломатического представительства российский стороны в Вене.
Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу".
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"Возмущены решением МИД Австрии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметило посольство РФ.
Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет".
"Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену", - добавили в посольстве.
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МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов
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