https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932820526.html
МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов
МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Австрии, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:45
2024-03-13T20:45
2024-03-13T22:08
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия ответит на высылку двух дипломатов из Австрии, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.Ранее в среду газета die Presse писала, что в начале недели МИД Австрии предупредил двух российских дипломатов о высылке из страны из-за "несоответствия их статусу". По данным издания, они должны покинуть республику до следующего вторника, 19 марта."Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены", — заявили в ведомстве.В российском посольстве уточнили, что Австрия не предъявила никаких доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.Как отметил в конце прошлого года постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, политика Австрии в отношении Москвы заметно испортилась. Так, местные власти пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз для россиян, которые приезжают на заседания различных органов ООН, пояснил он.В свою очередь, посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Австрия потеряла вес в глазах Москвы и похоронила имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах. По его словам, сейчас республика осознанно и безусловно занимает недружественную России сторону.
https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
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россия, австрия, москва, в мире, михаил ульянов (дипломат), дмитрий любинский, оон
Россия, Австрия, Москва, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Любинский, ООН
МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов
МИД: РФ ответит на решение Австрии выслать двух российских дипломатов
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия ответит на высылку двух дипломатов из Австрии, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.
Ранее в среду газета die Presse писала, что в начале недели МИД Австрии предупредил двух российских дипломатов о высылке из страны из-за "несоответствия их статусу". По данным издания, они должны покинуть республику до следующего вторника, 19 марта.
Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии
"Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены", — заявили в ведомстве.
В российском посольстве уточнили, что Австрия не предъявила никаких доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.
Как отметил в конце прошлого года постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
, политика Австрии в отношении Москвы заметно испортилась. Так, местные власти пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз для россиян, которые приезжают на заседания различных органов ООН
, пояснил он.
В свою очередь, посол в Австрии Дмитрий Любинский
заявил, что Австрия потеряла вес в глазах Москвы и похоронила имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах. По его словам, сейчас республика осознанно и безусловно занимает недружественную России сторону.
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