https://ria.ru/20240313/diplomatiya-1932820526.html

МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов

МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024

МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Австрии, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:45

2024-03-13T20:45

2024-03-13T22:08

россия

австрия

москва

в мире

михаил ульянов (дипломат)

дмитрий любинский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/49/1561424926_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1152e6df1cc71a998875ad5ee95e63c2.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия ответит на высылку двух дипломатов из Австрии, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.Ранее в среду газета die Presse писала, что в начале недели МИД Австрии предупредил двух российских дипломатов о высылке из страны из-за "несоответствия их статусу". По данным издания, они должны покинуть республику до следующего вторника, 19 марта."Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены", — заявили в ведомстве.В российском посольстве уточнили, что Австрия не предъявила никаких доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому Москва считает это решение чисто политическим и категорически его не приемлет.Как отметил в конце прошлого года постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, политика Австрии в отношении Москвы заметно испортилась. Так, местные власти пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз для россиян, которые приезжают на заседания различных органов ООН, пояснил он.В свою очередь, посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Австрия потеряла вес в глазах Москвы и похоронила имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах. По его словам, сейчас республика осознанно и безусловно занимает недружественную России сторону.

https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

россия

австрия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, австрия, москва, в мире, михаил ульянов (дипломат), дмитрий любинский, оон