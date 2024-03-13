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Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах - РИА Новости, 13.03.2024
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16:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/deti-1932774634.html
Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах
Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах - РИА Новости, 13.03.2024
Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах
Около миллиона детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России получают школьное образование, почти половина из них – в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:50
2024-03-13T16:50
выставка-форум "россия"
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россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около миллиона детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России получают школьное образование, почти половина из них – в коррекционных школах, другая часть - инклюзивно, сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов. "Сегодня в России школьное образование получают более миллиона учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Почти половина из них учится в коррекционных школах. В настоящее время по всей стране таких школ около 1,5 тысяч. Другая часть ребят получает образование в инклюзивном формате", - сказал Грибов в своем видеообращении на съезде руководителей коррекционных школ, который проходит в рамках выставки-форума "Россия". Он отметил, что в коррекционных школах "сложились свои традиции обучения и воспитания, создана особая среда, направленная на сбережение здоровья детей". "Эти учебные заведения также взаимодействуют с инклюзивными школами. Они работают, как центры непрерывного образования и комплексного сопровождения ребят с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью", - добавил замминистра. Согласно данным, которые привела на съезде директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, численность учеников с инвалидностью и ОВЗ, которые учатся инклюзивно, превысила 583 тысячи человек. Число детей, обучающихся в коррекционных школах, с 2016 года сократилось с 429,1 до 391,8 тысячи. Кроме того, по информации Фальковской, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за 2019-2024 годы оснащено 900 коррекционных школ: оборудованы мастерские для занятий по предмету "Технология", помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, для организации общего и дополнительного образования.
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выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия
Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах

Минпросвещения: около миллиона детей с инвалидностью учатся в российских школах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка на павильоне №1 "Центральный"
Подсветка на павильоне №1 Центральный
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около миллиона детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России получают школьное образование, почти половина из них – в коррекционных школах, другая часть - инклюзивно, сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"Сегодня в России школьное образование получают более миллиона учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Почти половина из них учится в коррекционных школах. В настоящее время по всей стране таких школ около 1,5 тысяч. Другая часть ребят получает образование в инклюзивном формате", - сказал Грибов в своем видеообращении на съезде руководителей коррекционных школ, который проходит в рамках выставки-форума "Россия".
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

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Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

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В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Он отметил, что в коррекционных школах "сложились свои традиции обучения и воспитания, создана особая среда, направленная на сбережение здоровья детей". "Эти учебные заведения также взаимодействуют с инклюзивными школами. Они работают, как центры непрерывного образования и комплексного сопровождения ребят с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью", - добавил замминистра.
Согласно данным, которые привела на съезде директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, численность учеников с инвалидностью и ОВЗ, которые учатся инклюзивно, превысила 583 тысячи человек. Число детей, обучающихся в коррекционных школах, с 2016 года сократилось с 429,1 до 391,8 тысячи.
Кроме того, по информации Фальковской, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за 2019-2024 годы оснащено 900 коррекционных школ: оборудованы мастерские для занятий по предмету "Технология", помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, для организации общего и дополнительного образования.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Львова-Белова призвала выделять вакансии для семей с детьми-инвалидами
21 февраля, 15:45
 
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