Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около миллиона детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России получают школьное образование, почти половина из них – в коррекционных школах, другая часть - инклюзивно, сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов. "Сегодня в России школьное образование получают более миллиона учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Почти половина из них учится в коррекционных школах. В настоящее время по всей стране таких школ около 1,5 тысяч. Другая часть ребят получает образование в инклюзивном формате", - сказал Грибов в своем видеообращении на съезде руководителей коррекционных школ, который проходит в рамках выставки-форума "Россия". Он отметил, что в коррекционных школах "сложились свои традиции обучения и воспитания, создана особая среда, направленная на сбережение здоровья детей". "Эти учебные заведения также взаимодействуют с инклюзивными школами. Они работают, как центры непрерывного образования и комплексного сопровождения ребят с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью", - добавил замминистра. Согласно данным, которые привела на съезде директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, численность учеников с инвалидностью и ОВЗ, которые учатся инклюзивно, превысила 583 тысячи человек. Число детей, обучающихся в коррекционных школах, с 2016 года сократилось с 429,1 до 391,8 тысячи. Кроме того, по информации Фальковской, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за 2019-2024 годы оснащено 900 коррекционных школ: оборудованы мастерские для занятий по предмету "Технология", помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, для организации общего и дополнительного образования.
Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около миллиона детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России получают школьное образование, почти половина из них – в коррекционных школах, другая часть - инклюзивно, сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"Сегодня в России школьное образование получают более миллиона учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Почти половина из них учится в коррекционных школах. В настоящее время по всей стране таких школ около 1,5 тысяч. Другая часть ребят получает образование в инклюзивном формате", - сказал Грибов в своем видеообращении на съезде руководителей коррекционных школ, который проходит в рамках выставки-форума "Россия".
Он отметил, что в коррекционных школах "сложились свои традиции обучения и воспитания, создана особая среда, направленная на сбережение здоровья детей". "Эти учебные заведения также взаимодействуют с инклюзивными школами. Они работают, как центры непрерывного образования и комплексного сопровождения ребят с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью", - добавил замминистра.
Согласно данным, которые привела на съезде директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, численность учеников с инвалидностью и ОВЗ, которые учатся инклюзивно, превысила 583 тысячи человек. Число детей, обучающихся в коррекционных школах, с 2016 года сократилось с 429,1 до 391,8 тысячи.
Кроме того, по информации Фальковской, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за 2019-2024 годы оснащено 900 коррекционных школ: оборудованы мастерские для занятий по предмету "Технология", помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, для организации общего и дополнительного образования.
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