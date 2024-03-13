https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html

Путин рассказал о россиянах, которые хотят иметь двух и более детей

Путин рассказал о россиянах, которые хотят иметь двух и более детей - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал о россиянах, которые хотят иметь двух и более детей

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что весь набор мер поддержки россиян, которые хотят... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:50

2024-03-13T08:50

2024-03-13T11:06

общество

россия

владимир путин

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что весь набор мер поддержки россиян, которые хотят иметь двух и более детей, будет реализован, 70% мужчин и 72% женщин в России хотят иметь двух и более детей. Глава государства рассказывая о мерах поддержки семей с детьми сообщил, что за шесть лет планируется потратить на эти цели до 14 триллионов рублей. "Это огромные деньги. И направлений поддержки семей с детьми очень много. Начиная с общесоциальных – строительство или реновация детских садов, строительство новых школ, ремонт старых школ, приведение их в порядок в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Поддержка женщин от беременности до 18 лет ребенку. У нас почти 400 тысяч женщин сейчас получают пособия. Это практически каждая третья женщина, которая ждет ребенка. И 10 с лишним миллионов детей получают пособия. Это серьезная вещь", - сказал он. Путин напомнил о продолжении программы маткапитала, сохранении льгот по ипотечному кредиту для семей с детьми, мерам по борьбе с бедностью. "Это понятно, расходы большие. Но тем не менее, все-таки по этому направлению нам многое удалось сделать. Если посмотреть на 20 лет назад, у нас за чертой бедности было, по-моему, 29% населения. Это 42 миллиона человек. Сейчас 9,3% – это по последним данным. Но это тоже 13,5 миллиона человек. Конечно, очень много. Конечно, нам нужно сделать все для того, чтобы снизить хотя бы до 7%. А для многодетных семей там более скромный показатель, но и он должен быть увеличен. Но из чего мы исходим, когда говорим о проблемах с рождаемостью? Я уже много раз говорил, и специалисты это говорят", - сказал он. Путин рассказал, что после развала Советского Союза система соцподдержки исчезла почти совсем. "И нищета началась полная. Чего мне говорить? Нет даже необходимости. Во всяком случае, горизонт планирования семьи в эти годы снизился. И рождаемость упала до военных лет. Потом у нас был подъем. И сейчас у нас достаточно большое количество детей, молодых людей, которые через несколько лет вступят в взрослую жизнь и в детородный возраст. И мы исходим из того, что и показатели у нас повысятся", - сказал он. Однако, по его словам, нисходящий демографический тренд общемировой, и есть только несколько стран с развитой экономикой, которые показывают позитивную демографическую динамику. "Во всех остальных странах все уходит в минус. Это сложная проблема, связанная с экономикой, с жизненными приоритетами женщин. Сейчас туда лучше не залезать, это пускай демографы стараются и рассказывают нам, подсказывают нам решения. Но знаете, что все-таки настраивает на позитивный лад - настроение в обществе. У нас 70% мужчин и 72% женщин хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать. Это целый большой набор, набор мер поддержки, которые мы планируем. Их обязательно нужно реализовать, и мы это сделаем", - заявил Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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общество, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву