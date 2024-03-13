https://ria.ru/20240313/delo-1932812315.html

СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье

СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024

СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье

Следователи завели дело об умышленном уничтожении имущества против мужчины, напавшего на женщину-таксиста из-за дорожного конфликта в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:45

2024-03-13T19:45

2024-03-13T19:45

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Следователи завели дело об умышленном уничтожении имущества против мужчины, напавшего на женщину-таксиста из-за дорожного конфликта в Подмосковье, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова сообщала, что полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье. По ее словам, 8 марта около 21.00 "мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле, который передвигался по улице Советской". Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). "Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом на дороге в Московской области... Следственными органами ГСУСК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, СК РФ ходатайствует о передаче материалов дела о совершении хулиганства в отношении девушки из МВД в свое производство.

https://ria.ru/20240312/izbienie-1932496937.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, следственный комитет россии (ск рф)