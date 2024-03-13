https://ria.ru/20240313/brifing-1932704204.html

Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука

Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука - РИА Новости, 13.03.2024

Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука

Брифинг премьер-министра Молдавии Дорина Речана в среду был сорван из-за отсутствия звука в трансляции в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:53

2024-03-13T12:53

2024-03-13T12:54

в мире

дорин речан

молдавия

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Брифинг премьер-министра Молдавии Дорина Речана в среду был сорван из-за отсутствия звука в трансляции в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. Правительство Молдавии в среду запустило в соцсетях трансляцию брифинга премьера, однако, что говорил Дорин Речан, зрители так и не услышали. Видео успели распространить Telegram-каналы и ряд молдавских СМИ. За 20 минут брифинга звук так и не появился. Видео дублировалось на всех страницах министерств. Когда техническая неисправность была выявлена, трансляцию остановили. Премьер планировал сообщить о текущих действиях правительства в рамках процесса евроинтеграции.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

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в мире, дорин речан, молдавия