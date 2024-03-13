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Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука - РИА Новости, 13.03.2024
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12:53 13.03.2024 (обновлено: 12:54 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/brifing-1932704204.html
Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука
Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука - РИА Новости, 13.03.2024
Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука
Брифинг премьер-министра Молдавии Дорина Речана в среду был сорван из-за отсутствия звука в трансляции в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:53
2024-03-13T12:54
в мире
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Брифинг премьер-министра Молдавии Дорина Речана в среду был сорван из-за отсутствия звука в трансляции в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости. Правительство Молдавии в среду запустило в соцсетях трансляцию брифинга премьера, однако, что говорил Дорин Речан, зрители так и не услышали. Видео успели распространить Telegram-каналы и ряд молдавских СМИ. За 20 минут брифинга звук так и не появился. Видео дублировалось на всех страницах министерств. Когда техническая неисправность была выявлена, трансляцию остановили. Премьер планировал сообщить о текущих действиях правительства в рамках процесса евроинтеграции.
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в мире, дорин речан, молдавия
В мире, Дорин Речан, Молдавия
Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера без звука

Правительство Молдавии 20 минут транслировало брифинг премьера Речана без звука

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Брифинг премьер-министра Молдавии Дорина Речана в среду был сорван из-за отсутствия звука в трансляции в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости.
Правительство Молдавии в среду запустило в соцсетях трансляцию брифинга премьера, однако, что говорил Дорин Речан, зрители так и не услышали. Видео успели распространить Telegram-каналы и ряд молдавских СМИ. За 20 минут брифинга звук так и не появился. Видео дублировалось на всех страницах министерств. Когда техническая неисправность была выявлена, трансляцию остановили.
Премьер планировал сообщить о текущих действиях правительства в рамках процесса евроинтеграции.
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