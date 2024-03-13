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"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bomby-1932626391.html
"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия
"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия - РИА Новости, 13.03.2024
"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия
Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:10
2024-03-13T04:10
специальная военная операция на украине
в мире
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руслан бортник
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka."Масштабное, системное перемалывание нашей обороны КАБами на протяжении месяцев действительно может создать очень серьезный кризис в армии", — сказал аналитик.По словам Бортника, российские бомбы буквально проламывают оборонительные порядки ВСУ — против них не может устоять ни одно укрепление.Именно из-за смертельной угрозы с воздуха ВСУ вынуждены подтягивать американские ЗРК Patriot все ближе к линии фронта, добавил он. Однако, такое решение в итоге ставит ценные западные комплексы под угрозу уничтожения, отметил политолог.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240302/oruzhie-1930655088.html
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в мире, киев, россия, украина, руслан бортник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины
"Устоять невозможно". В Киеве испугались сокрушительного оружия Россия

Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Масштабное, системное перемалывание нашей обороны КАБами на протяжении месяцев действительно может создать очень серьезный кризис в армии", — сказал аналитик.
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"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ
2 марта, 10:25
По словам Бортника, российские бомбы буквально проламывают оборонительные порядки ВСУ — против них не может устоять ни одно укрепление.
Именно из-за смертельной угрозы с воздуха ВСУ вынуждены подтягивать американские ЗРК Patriot все ближе к линии фронта, добавил он. Однако, такое решение в итоге ставит ценные западные комплексы под угрозу уничтожения, отметил политолог.
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаРуслан БортникВооруженные силы Украины
 
 
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