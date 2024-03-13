Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 13.03.2024 (обновлено: 10:56 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/biznes-1932637250.html
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы
Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:11
2024-03-13T10:56
россия
москва
владимир путин
дмитрий киселев
экономика
интервью владимира путина дмитрию киселеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. По словам президента, рабочих мигрантов в РФ по сравнению с другими странами не так и много - от общего числа работающих они составляют 3,7% и сосредотачиваются в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера. "Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы", - сказал Путин. Чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. "Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин. Но в целом, по его словам, миграционная политика - это важный инструмент в экономике, нужно использовать опыт других стран. "В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", - пояснил президент. Что касается традиционных трудовых мигрантов, нужны меры для их интеграции в общество.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, дмитрий киселев, экономика, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Экономика, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы

Путин: дефицит кадров сохранится в ближайшие годы, бизнес должен это понимать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
По словам президента, рабочих мигрантов в РФ по сравнению с другими странами не так и много - от общего числа работающих они составляют 3,7% и сосредотачиваются в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
"Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы", - сказал Путин.
Чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику.
«
"Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин.
Но в целом, по его словам, миграционная политика - это важный инструмент в экономике, нужно использовать опыт других стран. "В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", - пояснил президент.
Что касается традиционных трудовых мигрантов, нужны меры для их интеграции в общество.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
РоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий КиселевЭкономикаИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала