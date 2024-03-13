https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932807306.html

Эксперт раскрыл, что нужно для западного договора с Россией по безопасности

Эксперт раскрыл, что нужно для западного договора с Россией по безопасности - РИА Новости, 13.03.2024

Эксперт раскрыл, что нужно для западного договора с Россией по безопасности

Западу для гарантии соблюдения будущего договора с Россией по безопасности потребуется новая структура с участием РФ, так как нынешние Совет Европы, ОБСЕ и ЕС... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:22

2024-03-13T19:22

2024-03-13T19:23

россия

европа

владимир путин

югославия

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совет европы

обсе

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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Западу для гарантии соблюдения будущего договора с Россией по безопасности потребуется новая структура с участием РФ, так как нынешние Совет Европы, ОБСЕ и ЕС показали, что не справляются, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны. "Не вижу иного пути разрешения кризиса между Россией и Западом, который касается не только Европы, но и глобальной безопасности, Ближнего Востока и так далее. Целого ряда вопросов, которые не можем сейчас предвидеть, но которые появятся и будут актуальны в предстоящие годы. Если не будет установлено доверие, нам грозит хаос, возможно, и мировая война. Доверие может быть восстановлено лишь в ходе переговоров и с подписанием официального договора", - заявил политолог в разговоре с агентством. По словам Пророковича, разница в отношениях Югославии времен конфликта на Балканах с Западом и нынешних разногласиях России с Западом в том, что Белграду тогда извне навязывались решения, которые он был вынужден принимать. "Что-то удавалось отклонить, но в основном Запад определял судьбы на Балканах и в бывшей Югославии. Сейчас больше нет однополярного мира. Россия – великая держава и ей не могут навязывать решения, на практике это значит, что кризис не будет разрешен простыми соглашениями, но, вероятно, созданием неких новых институций в международном праве и, возможно, новых международных организаций. Нынешние – Совет Европы, ОБСЕ, ЕС, недостаточны, чтобы гарантировать континентальную безопасность", - подчеркнул сербский эксперт. Он отметил, что требуемый новый формат организации по контролю за соблюдением будущего договора с Западом "должен включать все европейские страны и Россию", чтобы обеспечить безопасность на ближайшие 50 лет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

россия

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югославия

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