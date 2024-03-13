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Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 13.03.2024
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12:59 13.03.2024 (обновлено: 14:09 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html
Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров
Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 13.03.2024
Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров
В Евразии на фоне деградации евроатлантических институтов необходимо создать новую систему безопасности, Россия сосредоточилась на решении этой проблемы, заявил РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:59
2024-03-13T14:09
россия
сергей лавров
евразия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Евразии на фоне деградации евроатлантических институтов необходимо создать новую систему безопасности, Россия сосредоточилась на решении этой проблемы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда имени А. М. Горчакова."На региональном уровне в условиях полной деградации ОБСЕ как евроатлантического символа, на первый план выходит задача формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, которая призвана дополнить и укрепить процесс формирования большого евразийского партнерства, о котором президент Путин не раз упоминал", — сказал глава МИД.Это партнерство складывается благодаря совместным усилиям ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, СНГ.Укрепление этого процесса будет создавать прочный экономический фундамент для продвижения темы безопасности на огромном евразийском континенте, продолжил Лавров.Он напомнил, что в октябре прошлого года началась практическая работа по формированию основ этой системы."Россия приняла участие в международной конференции в Минске, которая была организована белорусским председательством в ОДКБ. И была посвящена именно процессам формирования и перспективам создания системы евразийской безопасности. Работа продолжается на различных площадках", — заключил глава МИД.О необходимости создания нового контура евразийской безопасности Владимир Путин заявлял и в президентском послании Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести предметный диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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россия, сергей лавров, евразия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Евразия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров

Лавров: Россия вынесла на первый план формирование равной безопасности в Евразии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Евразии на фоне деградации евроатлантических институтов необходимо создать новую систему безопасности, Россия сосредоточилась на решении этой проблемы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда имени А. М. Горчакова.
"На региональном уровне в условиях полной деградации ОБСЕ как евроатлантического символа, на первый план выходит задача формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, которая призвана дополнить и укрепить процесс формирования большого евразийского партнерства, о котором президент Путин не раз упоминал", — сказал глава МИД.
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Это партнерство складывается благодаря совместным усилиям ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, СНГ.
Укрепление этого процесса будет создавать прочный экономический фундамент для продвижения темы безопасности на огромном евразийском континенте, продолжил Лавров.
Он напомнил, что в октябре прошлого года началась практическая работа по формированию основ этой системы.
«
"Россия приняла участие в международной конференции в Минске, которая была организована белорусским председательством в ОДКБ. И была посвящена именно процессам формирования и перспективам создания системы евразийской безопасности. Работа продолжается на различных площадках", — заключил глава МИД.
О необходимости создания нового контура евразийской безопасности Владимир Путин заявлял и в президентском послании Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести предметный диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями.
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РоссияСергей ЛавровЕвразияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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