https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html

Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров

Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 13.03.2024

Россия формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, заявил Лавров

В Евразии на фоне деградации евроатлантических институтов необходимо создать новую систему безопасности, Россия сосредоточилась на решении этой проблемы, заявил РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:59

2024-03-13T12:59

2024-03-13T14:09

россия

сергей лавров

евразия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Евразии на фоне деградации евроатлантических институтов необходимо создать новую систему безопасности, Россия сосредоточилась на решении этой проблемы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда имени А. М. Горчакова."На региональном уровне в условиях полной деградации ОБСЕ как евроатлантического символа, на первый план выходит задача формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, которая призвана дополнить и укрепить процесс формирования большого евразийского партнерства, о котором президент Путин не раз упоминал", — сказал глава МИД.Это партнерство складывается благодаря совместным усилиям ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, СНГ.Укрепление этого процесса будет создавать прочный экономический фундамент для продвижения темы безопасности на огромном евразийском континенте, продолжил Лавров.Он напомнил, что в октябре прошлого года началась практическая работа по формированию основ этой системы."Россия приняла участие в международной конференции в Минске, которая была организована белорусским председательством в ОДКБ. И была посвящена именно процессам формирования и перспективам создания системы евразийской безопасности. Работа продолжается на различных площадках", — заключил глава МИД.О необходимости создания нового контура евразийской безопасности Владимир Путин заявлял и в президентском послании Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести предметный диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, евразия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)