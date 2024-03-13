https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932761290.html

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Российские системы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:50

2024-03-13T15:50

2024-03-13T15:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Ранее сегодня в небе над регионом было сбито 16 дронов ВСУ."Тринадцатого марта около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)