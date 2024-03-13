https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932744341.html

Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки

Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки - РИА Новости, 13.03.2024

Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки

Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:55

2024-03-13T14:55

2024-03-13T14:55

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, безопасность