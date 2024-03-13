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Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932744341.html
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки
Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:55
2024-03-13T14:55
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Безопасность
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки

Над Донецком и Макеевкой обезвредили 97 украинских беспилотников за сутки

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкБезопасность
 
 
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