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Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки
Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:55
2024-03-13T14:55
2024-03-13T14:55
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макеевка
донецкая народная республика
донецк
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около сотни украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за минувшие сутки, сообщает в среду штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 97 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Безопасность
Около ста украинских беспилотников обезвредили над ДНР за сутки
Над Донецком и Макеевкой обезвредили 97 украинских беспилотников за сутки