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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
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19:14 13.03.2024 (обновлено: 19:25 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932806213.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:14
2024-03-13T19:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в небе над регионом за сутки было сбито в общей сложности 19 дронов ВСУ."13 марта около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в небе над регионом за сутки было сбито в общей сложности 19 дронов ВСУ.
"13 марта около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:35
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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