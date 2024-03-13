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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:14
2024-03-13T19:14
2024-03-13T19:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в небе над регионом за сутки было сбито в общей сложности 19 дронов ВСУ."13 марта около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник