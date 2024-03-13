https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932773732.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:49
2024-03-13T16:49
2024-03-13T16:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Ранее сегодня в небе над регионом было сбито 18 украинских беспилотников."Тринадцатого марта около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник