https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932764822.html

Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ

Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2024

Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ

Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:05

2024-03-13T16:05

2024-03-13T16:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков и два минометных расчета при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщало ведомство."При попытке прорыва госграницы в Белгородской области — военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ", - написал Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность