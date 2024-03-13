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Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932764822.html
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2024
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ
Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:05
2024-03-13T16:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков и два минометных расчета при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщало ведомство."При попытке прорыва госграницы в Белгородской области — военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ", - написал Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ

Хинштейн: бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА при подлете к Белгородской ТЭЦ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков и два минометных расчета при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщало ведомство.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
"При попытке прорыва госграницы в Белгородской области — военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ", - написал Хинштейн.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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