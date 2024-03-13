https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932764822.html
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ - РИА Новости, 13.03.2024
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ
Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:05
2024-03-13T16:05
2024-03-13T16:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии обезвредили ударный беспилотник при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков и два минометных расчета при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщало ведомство."При попытке прорыва госграницы в Белгородской области — военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ", - написал Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_e30ad6b1cab099461248b1e211135d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ
Хинштейн: бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА при подлете к Белгородской ТЭЦ