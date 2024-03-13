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В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 13.03.2024 (обновлено: 13:12 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:08
2024-03-13T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания", — написал глава области.Взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.Еще один беспилотник упал в реку, добавил Гладков.На местах работают оперативные службы.Украинские военные продолжают пытаться атаковать объекты в России. Накануне дрон ВСУ врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали две сотрудницы. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932645289.html
https://ria.ru/20240313/pozhar-1932643388.html
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происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом

Гладков: дрон ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания", — написал глава области.
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Взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.
Еще один беспилотник упал в реку, добавил Гладков.
На местах работают оперативные службы.
Украинские военные продолжают пытаться атаковать объекты в России. Накануне дрон ВСУ врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали две сотрудницы. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра.
Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, сообщили в Минобороны.
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