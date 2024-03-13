https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:08

2024-03-13T10:08

2024-03-13T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932675195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcc468a9706c29c3e344e98eaa95593f.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания", — написал глава области.Взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.Еще один беспилотник упал в реку, добавил Гладков.На местах работают оперативные службы.Украинские военные продолжают пытаться атаковать объекты в России. Накануне дрон ВСУ врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали две сотрудницы. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932645289.html

https://ria.ru/20240313/pozhar-1932643388.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород