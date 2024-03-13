https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932634797.html

В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник

В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник

Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:19

2024-03-13T06:19

2024-03-13T06:19

специальная военная операция на украине

брянская область

унечский район

россия

александр богомаз

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО семи беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. "Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

унечский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, унечский район, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины