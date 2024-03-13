Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932634797.html
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:19
2024-03-13T06:19
специальная военная операция на украине
брянская область
унечский район
россия
александр богомаз
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО семи беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. "Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
унечский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, унечский район, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Унечский район, Россия, Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник

Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, разрушений нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО семи беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУнечский районРоссияАлександр БогомазБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала