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В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:19
2024-03-13T06:19
2024-03-13T06:19
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО семи беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. "Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, унечский район, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Унечский район, Россия, Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотник
Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, разрушений нет