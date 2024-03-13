https://ria.ru/20240313/bayden-1932633622.html

Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы

Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:02

2024-03-13T06:02

2024-03-13T06:02

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году отговорить его участвовать в выборах. В беседе Киселев напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. "Ну, это же как раз признак вмешательства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240313/putin-1932633379.html

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