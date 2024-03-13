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Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:02
2024-03-13T06:02
2024-03-13T06:02
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году отговорить его участвовать в выборах. В беседе Киселев напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. "Ну, это же как раз признак вмешательства", - сказал Путин.
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москва, россия, владимир путин, джо байден, дмитрий киселев, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
Путин назвал вмешательством попытку Байдена отговорить его идти на выборы