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Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы - РИА Новости, 13.03.2024
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06:02 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bayden-1932633622.html
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:02
2024-03-13T06:02
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россия
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дмитрий киселев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году отговорить его участвовать в выборах. В беседе Киселев напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. "Ну, это же как раз признак вмешательства", - сказал Путин.
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москва, россия, владимир путин, джо байден, дмитрий киселев, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы

Путин назвал вмешательством попытку Байдена отговорить его идти на выборы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости назвал вмешательством попытку Джо Байдена в 2011 году отговорить его участвовать в выборах.
В беседе Киселев напомнил об истории, когда в 2011 году Байден приехал в Москву и уговаривал Путина не баллотироваться в президенты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал о предвыборной ситуации в США
06:00
"Ну, это же как раз признак вмешательства", - сказал Путин.
 
МоскваРоссияВладимир ПутинДжо БайденДмитрий КиселевВ мире
 
 
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