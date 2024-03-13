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Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 13.03.2024
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07:26 13.03.2024 (обновлено: 10:58 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 13.03.2024
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:26
2024-03-13T10:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
владимир путин
дмитрий киселев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Киева в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области. Он подчеркнул, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела". Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
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россия, курская область, киев, владимир путин, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Путин: попытки атак на Белгородскую и Курскую области идут на фоне неудач Киева

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Киева в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области.
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Он подчеркнул, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела".
Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВладимир ПутинДмитрий КиселевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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