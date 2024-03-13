https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 13.03.2024

Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:26

2024-03-13T07:26

2024-03-13T10:58

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Киева в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области. Он подчеркнул, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела". Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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