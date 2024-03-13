https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 13.03.2024
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:26
2024-03-13T07:26
2024-03-13T10:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
владимир путин
дмитрий киселев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_695de306bc921a5954b4838a508a4faa.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне его неудач на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Киева в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области. Он подчеркнул, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела". Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
https://ria.ru/20240313/bomby-1932626391.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_57:0:1224:875_1920x0_80_0_0_f8f831d8bbf67dfdc16c16c0f0d1922e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, киев, владимир путин, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Путин: попытки атак на Белгородскую и Курскую области идут на фоне неудач Киева