https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html

Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом

Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024

Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом

Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:05

2024-03-13T11:05

2024-03-13T11:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку. "На Харьковской горе в результате атаки ВСУ беспилотником поврежден жилой многоквартирный дом. Выехал на место происшествия. Пострадало остекление в 9 квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксированы повреждения 9 окон. Пообщался с жителями – к счастью, никто не пострадал!" – написал Демидов. Мэр добавил, что специалисты подрядной организации закрывают оконные проемы фанерой, чтобы восстановить тепло в жилых помещениях, новые окна планируется установить в течение двух-трех дней. "Также в двух образовательных учреждениях треснули стекла в двух окнах. Заменим остекление в кратчайшие сроки", – добавил Демидов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов