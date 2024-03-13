Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом
Мэр Демидов: девять окон повреждены после атаки БПЛА на дом в Белгороде
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
"На Харьковской горе в результате атаки ВСУ беспилотником поврежден жилой многоквартирный дом. Выехал на место происшествия. Пострадало остекление в 9 квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксированы повреждения 9 окон. Пообщался с жителями – к счастью, никто не пострадал!" – написал Демидов.
Мэр добавил, что специалисты подрядной организации закрывают оконные проемы фанерой, чтобы восстановить тепло в жилых помещениях, новые окна планируется установить в течение двух-трех дней.
"Также в двух образовательных учреждениях треснули стекла в двух окнах. Заменим остекление в кратчайшие сроки", – добавил Демидов.