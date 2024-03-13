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Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html
Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом
Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом - РИА Новости, 13.03.2024
Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом
Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:05
2024-03-13T11:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку. "На Харьковской горе в результате атаки ВСУ беспилотником поврежден жилой многоквартирный дом. Выехал на место происшествия. Пострадало остекление в 9 квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксированы повреждения 9 окон. Пообщался с жителями – к счастью, никто не пострадал!" – написал Демидов. Мэр добавил, что специалисты подрядной организации закрывают оконные проемы фанерой, чтобы восстановить тепло в жилых помещениях, новые окна планируется установить в течение двух-трех дней. "Также в двух образовательных учреждениях треснули стекла в двух окнах. Заменим остекление в кратчайшие сроки", – добавил Демидов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов
Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом

Мэр Демидов: девять окон повреждены после атаки БПЛА на дом в Белгороде

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Девять окон в девяти квартирах повреждены из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
"На Харьковской горе в результате атаки ВСУ беспилотником поврежден жилой многоквартирный дом. Выехал на место происшествия. Пострадало остекление в 9 квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксированы повреждения 9 окон. Пообщался с жителями – к счастью, никто не пострадал!" – написал Демидов.
Мэр добавил, что специалисты подрядной организации закрывают оконные проемы фанерой, чтобы восстановить тепло в жилых помещениях, новые окна планируется установить в течение двух-трех дней.
"Также в двух образовательных учреждениях треснули стекла в двух окнах. Заменим остекление в кратчайшие сроки", – добавил Демидов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВалентин Демидов
 
 
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