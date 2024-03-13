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Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ataka-1932660641.html
Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани
Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани - РИА Новости, 13.03.2024
Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани
Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:09
2024-03-13T10:09
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
рязанская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие. "По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Массированная атака БПЛА произошла в течение 50 минут, с 06.35 до 07.24. При атаке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, заявлял РИА Новости ранее тот же представитель экстренных служб. За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.
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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника
На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая.
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происшествия, рязань, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань, Рязанская область
Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани

Нефтеперерабатывающий завод в Рязани атаковали четыре украинских беспилотника

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие.
"По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.
Массированная атака БПЛА произошла в течение 50 минут, с 06.35 до 07.24. При атаке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, заявлял РИА Новости ранее тот же представитель экстренных служб.
За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.
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