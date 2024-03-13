https://ria.ru/20240313/ataka-1932660641.html

Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани

Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани - РИА Новости, 13.03.2024

Появились подробности атаки беспилотников на НПЗ в Рязани

Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:09

2024-03-13T10:09

2024-03-13T10:09

специальная военная операция на украине

происшествия

рязань

рязанская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие. "По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Массированная атака БПЛА произошла в течение 50 минут, с 06.35 до 07.24. При атаке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, заявлял РИА Новости ранее тот же представитель экстренных служб. За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая. 2024-03-13T10:09 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, рязанская область