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При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека
При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека - РИА Новости, 13.03.2024
При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека
Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:59
2024-03-13T08:59
2024-03-13T08:59
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рязань
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил ранее в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. В единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани РИА Новости сообщили, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные. "По предварительной информации, при ударе дрона ВСУ пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, рязань
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань
При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека
При атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани пострадали два человека