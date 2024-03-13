https://ria.ru/20240313/ataka-1932648112.html

При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека

При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека - РИА Новости, 13.03.2024

При атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:59

2024-03-13T08:59

2024-03-13T08:59

специальная военная операция на украине

происшествия

рязань

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил ранее в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. В единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани РИА Новости сообщили, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные. "По предварительной информации, при ударе дрона ВСУ пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

рязань

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2024

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происшествия, рязань