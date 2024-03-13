https://ria.ru/20240313/atacms-1932725959.html

СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности

СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности

Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:08

2024-03-13T14:08

2024-03-13T14:09

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее в Пентагоне заявили о новом пакете помощи Украине. В пакет помощи стоимостью около 300 миллионов долларов вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание. Как отмечает издание, ранее чиновники американского минобороны настаивали на необходимости сохранения при себе всех ATACMS большей дальности, чтобы быть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности. "Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения... PrSM", - говорится в публикации газеты, которая ссылается на американских чиновников. В ноябре 2023 года американская компания Lockheed Martin сообщила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины