Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 13.03.2024 (обновлено: 14:09 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/atacms-1932725959.html
СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности
СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.03.2024
СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности
Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:08
2024-03-13T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее в Пентагоне заявили о новом пакете помощи Украине. В пакет помощи стоимостью около 300 миллионов долларов вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание. Как отмечает издание, ранее чиновники американского минобороны настаивали на необходимости сохранения при себе всех ATACMS большей дальности, чтобы быть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности. "Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения... PrSM", - говорится в публикации газеты, которая ссылается на американских чиновников. В ноябре 2023 года американская компания Lockheed Martin сообщила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
СМИ: США открыты для передачи Украине ракет ATACMS большей дальности

WSJ: США, получив ракеты PrSM, готовы передать Украине ATACMS большей дальности

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пентагон теперь открыт для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS большей дальности на фоне получения США новой ракеты PrSM, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее в Пентагоне заявили о новом пакете помощи Украине. В пакет помощи стоимостью около 300 миллионов долларов вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Русские были правы". США срочно меняют структуру армии
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, ранее чиновники американского минобороны настаивали на необходимости сохранения при себе всех ATACMS большей дальности, чтобы быть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности. "Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения... PrSM", - говорится в публикации газеты, которая ссылается на американских чиновников.
В ноябре 2023 года американская компания Lockheed Martin сообщила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала