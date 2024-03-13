https://ria.ru/20240313/arsenal-1932795667.html
США пока не решили увеличивать ядерный арсенал, заявил чиновник
США пока не решили увеличивать ядерный арсенал, заявил чиновник - РИА Новости, 13.03.2024
США пока не решили увеличивать ядерный арсенал, заявил чиновник
США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA)... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:15
2024-03-13T18:15
2024-03-13T18:15
в мире
сша
фрэнк роуз
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз. "На данный момент администрация на приняла решения о том, нужно ли больше. Мы изучаем это очень и очень пристально", - сообщил он во время выступления в институте Брукингса, отвечая на вопрос о намерении США увеличить ядерный арсенал. Роуз добавил, что в его агентстве готовы к возможным изменениям в этом подходе. Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны. В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фрэнк роуз, ядерное оружие
В мире, США, Фрэнк Роуз, Ядерное оружие
США пока не решили увеличивать ядерный арсенал, заявил чиновник
Чиновник: США пока лишь изучают вопрос увеличения ядерного арсенала
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз.
"На данный момент администрация на приняла решения о том, нужно ли больше. Мы изучаем это очень и очень пристально", - сообщил он во время выступления в институте Брукингса, отвечая на вопрос о намерении США увеличить ядерный арсенал. Роуз добавил, что в его агентстве готовы к возможным изменениям в этом подходе.
Ранее президент США Джо Байден
запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах