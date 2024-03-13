Армения не осознает риски военного присутствия Франции, считает Захарова
Захарова: в Армении, кажется, не осознают истинных намерений Франции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ереван вряд ли осознает риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Относительно контактов Парижа и Еревана вновь хочу подчеркнуть, что выбор внешних партнеров, параметров обеспечения национальной безопасности - это суверенное дело любой страны. Просто создается ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских так называемых покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе", - сказала Захарова на брифинге.
"Наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении. Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были буквально контрактные обязательства - это африканский континент. Миссии Франции в этих странах с треском провалились", - добавила официальный представитель российского МИД.