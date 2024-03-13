https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html

Армения не осознает риски военного присутствия Франции, считает Захарова

Армения не осознает риски военного присутствия Франции, считает Захарова - РИА Новости, 13.03.2024

Армения не осознает риски военного присутствия Франции, считает Захарова

Ереван вряд ли осознает риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:20

2024-03-13T17:20

2024-03-13T17:20

франция

армения

мария захарова

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ереван вряд ли осознает риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Относительно контактов Парижа и Еревана вновь хочу подчеркнуть, что выбор внешних партнеров, параметров обеспечения национальной безопасности - это суверенное дело любой страны. Просто создается ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских так называемых покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе", - сказала Захарова на брифинге. "Наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении. Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были буквально контрактные обязательства - это африканский континент. Миссии Франции в этих странах с треском провалились", - добавила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html

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армения

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Кирилл Волков

франция, армения, мария захарова, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)