https://ria.ru/20240313/amerika-1932646378.html

Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу

Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу

Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:41

2024-03-13T08:41

2024-03-13T11:07

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сша

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью с Путиным Дмитрий Киселев допустил, что в США "распиливают" оборонный бюджет в связи с тем, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие, несмотря на рекордное финансирование. "Я сейчас объясню в чём дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру всё уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идёт основной распил", - отметил глава государства, уточнив, что оборонный бюджет США составляет 860-870 миллиардов долларов, что "абсолютно несопоставимо с нашими расходами". Президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений также "тратятся такие деньги, которые трудно оценить".Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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Ольга Фомченкова

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