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Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу - РИА Новости, 13.03.2024
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08:41 13.03.2024 (обновлено: 11:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/amerika-1932646378.html
Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу
Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу
Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:41
2024-03-13T11:07
в мире
сша
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью с Путиным Дмитрий Киселев допустил, что в США "распиливают" оборонный бюджет в связи с тем, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие, несмотря на рекордное финансирование. "Я сейчас объясню в чём дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру всё уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идёт основной распил", - отметил глава государства, уточнив, что оборонный бюджет США составляет 860-870 миллиардов долларов, что "абсолютно несопоставимо с нашими расходами". Президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений также "тратятся такие деньги, которые трудно оценить".Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
В мире, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал, куда уходят расходы США на оборонную сферу

Путин: основной распил оборонной сферы США идет на содержание баз по всему миру

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на самолет на военной базе в Техасе
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на самолет на военной базе в Техасе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на самолет на военной базе в Техасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основной "распил" средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
В интервью с Путиным Дмитрий Киселев допустил, что в США "распиливают" оборонный бюджет в связи с тем, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие, несмотря на рекордное финансирование.
"Я сейчас объясню в чём дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру всё уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идёт основной распил", - отметил глава государства, уточнив, что оборонный бюджет США составляет 860-870 миллиардов долларов, что "абсолютно несопоставимо с нашими расходами".
Президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений также "тратятся такие деньги, которые трудно оценить".
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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